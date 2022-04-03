Россиянам назвали способ получить банковскую карту в Таиланде

Россиянин назвал проверенный способ открыть счет в банке Таиланда и получить карту. Об этом он написал в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

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По его словам, оформить карту возможно даже без наличия долгосрочной визы и разрешения на работу. При этом он отметил, что правила предоставления услуг отличаются в разных отделениях одного и того же банка.

«Моя инструкция относится к Бангкоку, и, если у вас есть возможность — открывайте счет именно здесь», — заявил мужчина.

По его словам, для открытия счета кроме паспорта, нужен только один документ — аффидевит о месте жительства и доходах, который можно получить в российском посольстве. Также необходимо заполнить анкету, корректно указав орган, выдавший загранпаспорт и место проживания в Таиланде.

«Это должен быть именно частный адрес, а не адрес отеля. Информация эта никак не проверяется, поэтому можно указать адрес любого кондо в Бангкоке — просто найдите в Интернете через поисковик», — пояснил россиянин.

Следующий шаг — посещение банка, где нужно заполнить анкету на английском языке, указав тот же адрес проживания. Валютой счета будет тайский бат, на выбор предлагают две платежных системы: UnionPay или MasterCard.