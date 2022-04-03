Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+14° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам назвали способ получить банковскую карту в Таиланде

Даша Краснова

Россиянин назвал проверенный способ открыть счет в банке Таиланда и получить карту. Об этом он написал в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Россиянам назвали способ получить банковскую карту в Таиланде
Фото: unsplash.comunsplash.com

По его словам, оформить карту возможно даже без наличия долгосрочной визы и разрешения на работу. При этом он отметил, что правила предоставления услуг отличаются в разных отделениях одного и того же банка.

«Моя инструкция относится к Бангкоку, и, если у вас есть возможность — открывайте счет именно здесь», — заявил мужчина.

По его словам, для открытия счета кроме паспорта, нужен только один документ — аффидевит о месте жительства и доходах, который можно получить в российском посольстве. Также необходимо заполнить анкету, корректно указав орган, выдавший загранпаспорт и место проживания в Таиланде.

«Это должен быть именно частный адрес, а не адрес отеля. Информация эта никак не проверяется, поэтому можно указать адрес любого кондо в Бангкоке — просто найдите в Интернете через поисковик», — пояснил россиянин.

Следующий шаг — посещение банка, где нужно заполнить анкету на английском языке, указав тот же адрес проживания. Валютой счета будет тайский бат, на выбор предлагают две платежных системы: UnionPay или MasterCard.

До этого мы рассказывали про новую мошенническую схему с проверкой банковских карт.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители