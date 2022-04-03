В Турции параплан спикировал на голову туристки

Полет на параплане в Аланье обернулся трагелией. Пострадавшую туристку доставили в больницу. Об этом сообщили турецкие СМИ.

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Путешественник решил полетать на параплане, но не справился с управлением и жестко приземлился прямо на туристку, отдыхавшую на знаменитом пляже Клеопатра.

Удар был сильный, позже очевидцы сообщили, что девушку протащило по песку несколько метров. Туристку доставили в больницу – у нее диагностировали травму головы и ссадины.

Параплан крайне чувствителен к любым изменениям погоды. Чуть только поднимется ветер или изменит свой курс, как аппарат неумолимо уносит из стороны в сторону. Приземлиться в таком случае бывает достаточно трудно.