На турах россиян в Египет "зависло" 93 миллиона долларов

Российские туристы вложили в египетские туры около 93 миллионов долларов. Поэтому и туристы и туроператоры крайне заинтересованы, чтобы поездки состоялись. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Она отметила, что в прошлом году в Египет из России приехал миллион туристов, и это «принесло Египту некоторое облегчение».

«Российские туроператоры собрали с граждан 8 миллиардов рублей (93 миллиона долларов) за туры в Египет, и это большая проблема для отрасли. Туроператорам нужна поддержка Египта, чтобы туры в Египет смогли продаваться», - заявила глава Ростуризма.

Посол Египта заявил, что в стране настроены поддерживать конструктивные контакты с Россией и развитие туристических отношений. Например, помимо возможного перезапуска прямых рейсов из России на курорты Египта, в стране оценили возможность использования российской платежной системы МИР.