Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+14° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
3 часа назад

На турах россиян в Египет "зависло" 93 миллиона долларов

Даша Краснова

Российские туристы вложили в египетские туры около 93 миллионов долларов. Поэтому и туристы и туроператоры крайне заинтересованы, чтобы поездки состоялись. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

На турах россиян в Египет "зависло" 93 миллиона долларов
Фото: unsplash.comunsplash.com

Она отметила, что в прошлом году в Египет из России приехал миллион туристов, и это «принесло Египту некоторое облегчение».

«Российские туроператоры собрали с граждан 8 миллиардов рублей (93 миллиона долларов) за туры в Египет, и это большая проблема для отрасли. Туроператорам нужна поддержка Египта, чтобы туры в Египет смогли продаваться», - заявила глава Ростуризма.

Посол Египта заявил, что в стране настроены поддерживать конструктивные контакты с Россией и развитие туристических отношений. Например, помимо возможного перезапуска прямых рейсов из России на курорты Египта, в стране оценили возможность использования российской платежной системы МИР.

До этого мы рассказывали, что Египет продлил безвизовый режим россиянам и украинцам.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители