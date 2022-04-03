Что нужно знать туристу о банкротстве туроператора

После покупки путевки на курорт сердце наполняется мечтой о дивном отдыхе, видятся пальмы и берег моря с золотистым пляжем. Не возникает мысль, что это – только мираж, который очень быстро превратится в серьезную проблему.

Фото: Moscow-Live.ru Moscow-Live.ru

А причина бед – банкротство туроператоров. Оно чаще всего происходит в период экономического кризиса, когда спрос на отдых и развлечения резко падает. Бывают и другие причины, по которым турагентства становятся неплатежеспособными. Например, турфирма «Музенидис Трэвел» стала банкротом после смерти ее основателя Бориса Музенидиса в марте 2020 года.

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Вместо посещения лазурного берега несостоявшимся туристам приходится обивать пороги учреждений, чтобы вернуть деньги. А как это сделать?

Неприятная статистика

Ниже приведены лишь некоторые данные, говорящие о том, сколько турфирм обанкротилось, испортив отдых доверчивым туристам.

В 2020 году прекратили деятельность два туроператора «Русь-тур» и «Индиго – тур». Они страховали свою деятельность в компании «Согласие», которая привела следующие цифры:

за возмещением ущерба обратилось более 2 000 человек;

убытки расцениваются в размере 200 миллионов рублей.

В 2021 году из реестра Ростуризма был исключен «Музенидис Трэвел», фирма специализировалась на греческом направлении. В первом квартале 2020 года туристы оплатили услуги туроператора на сумму 18 миллионов евро. Денежные средства «покинули» Россию, но ими не были оплачены ни гостиницы, ни экскурсии, ни авиабилеты.

Чем отличаются туроператоры от турагентов?

При обращении в турфирму нужно понимать, какими полномочиями она наделена, в чем заключается ее деятельность, с кого можно будет взыскать ущерб.

Деятельность туроператора – это формирование турпродукта, его продвижение и продажа.

Осуществляя деятельность и решая поставленные задачи, туроператор определяет цену, систему бонусов и скидок. На нем лежит ответственность перед потребителями за качество предоставляемых услуг, достоверность информации, указываемой при заключении договора. Деятельность требует наличия лицензии.

Деятельность турагента можно сравнить с розничным продавцом, который сам не производит продукт, а продвигает его, как посредник. Его доход – комиссионное вознаграждение.

Что лучше выбрать?

Сложно однозначно ответить на данный вопрос. Можно лишь сравнить достоинства и недостатки каждого из них.

даже в пик сезона может найти свободные путевки;

психологически они воспринимаются, как более надежные;

обладают более полной и достоверной информацией и способны дать подробные пояснения по всем тонкостям тура. Туроператоры. Достоинства:

Недостатки:

у туроператора более ограниченный спектр предложений, чем у турагента (потому что агент работает с несколькими туроператорами);

меньше внимания уделяется личным пожеланиям клиентов.

заинтересованность в удержании каждого клиента, большее внимание к нему;

есть большой ассортимент туристических продуктов, так как фирма ведет деятельность, сотрудничая с несколькими туроператорами. Турагентства. Достоинства:

Недостатки:

в разгар сезона не всегда можно купить интересующий тур;

нет полной и детализированной информации о предлагаемых продуктах.

Как не ошибиться в выборе?

Заключая договор с турфирмой, нужно обращать внимание на следующие вещи:

на время работы на рынке услуг;

на сайт, насколько он тщательно проработан;

на отзывы;

на спектр услуг и гарантии.

Следует хорошо задуматься о сотрудничестве с фирмой, которая предлагает цены намного ниже рыночных. С ней могут возникнуть большие проблемы.

Даже при тщательной проработке данных о поставщике услуг нет гарантии, что он не обанкротится.

Что делать, если турфирма обанкротилась?

Оказаться в неприятной ситуации, когда турфирма обанкротилась, можно, уже начав путешествие или только имея путевку на руках, еще не отправившись в путь. Для каждой ситуации есть своя инструкция, как действовать.

Тур еще не начался

Чтобы не оказаться в более сложной ситуации, перед отправлением следует проверить информацию, нет ли предпосылок оказаться за границей, когда турфирма не произвела оплату владельцам гостиниц, не оплатила стоимость авиабилетов на обратный рейс.

Перед отправлением в путешествие необходимо проверить информацию в СМИ и на официальном сайте туроператора. Если есть подтверждение, что ему грозит банкротство, то следует предпринять экстренные шаги.

Связаться с туроператором и уточнить достоверность сведений. Если стало ясно, что он обанкротился, нужно перейти к следующему шагу. Составить требование к туроператору и турагентству. В нем указываются: персональные данные покупателя, ФИО менеджера, составившего договор, цена тура, реквизиты договора. Ждать ответа от турфирмы. В идеале они должны вернуть деньги. Во всяком случае, так поступают серьезные туроператоры, много лет оказывающие услуги. Во время ожидания не будет лишним обратиться в банк, если услуга оплачена картой. Нередко банк возвращает деньги на счет покупателя при отказе от покупки. Если этого не произошло, и турфирма не вернула оплату, следует приступить к следующему шагу. Обратиться в страховую компанию, сославшись на статью 17.5 закона 132-ФЗ. К требованию следует прикрепить: копию паспорта, договора, чека об оплате, подтверждение информации о банкротстве. Она может представляться, как публикация в СМИ или с сайта туроператора. Ожидать возврата средств.

Никто не дает гарантии, что деньги вернутся полностью. Заранее неизвестно, сколько клиентов пострадали в результате банкротства турфирмы и успели обратиться первыми.

Если требования не удовлетворены или получено только частичное возмещение убытков, то есть возможность обратиться в объединение «Турпомощь». На сайте есть перечень информации, которую нужно предоставить, и формы для заполнения обращения.

Возврат средств занимает продолжительное время, иногда процедура длится до полугода.

Известие о банкротстве турфирмы пришло во время путешествия

Лучший вариант, если оплаченными окажутся проживание и билеты для возвращения домой. Но бывает и иначе. Что делать?

Постараться связаться с туроператором и выяснить, в чем дело и верна ли информация о банкротстве. Если нет ответа, и не оплачена обратная дорога, следует одновременно выполнить две задачи: обратиться в «Турпомощь» и приложить усилия, чтобы, как можно, скорее, вернуться на родину. Собрать все документы по произведенным тратам.

Вернувшись домой, нужно обратиться в страховую компанию. При невозможности вернуть деньги направить документы в «Турпомощь». Нужно помнить: страховая компания вернет деньги лишь в рамках договора. Чтобы компенсировать остальные расходы, придется обратиться в суд.

Обращение в суд

Подав документы в суд, есть возможность компенсировать понесенные расходы не только в рамках оплаты тура, но и компенсировать возникшие по вине турфирмы, получить моральный ущерб и деньги за упущенные выгоды. Сделать это позволяет Закон о защите прав потребителей.

Стать жертвой обанкротившейся турфирмы может каждый. Важно изучить отзывы и информацию о выбранном туроператоре. От него зависит комфортное пребывание на отдыхе. Турагент лишь осуществляет связь между организатором тура и потребителем услуг.