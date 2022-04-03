Что нужно знать туристу о банкротстве туроператора

После покупки путевки на курорт сердце наполняется мечтой о дивном отдыхе, видятся пальмы и берег моря с золотистым пляжем. Не возникает мысль, что это – только мираж, который очень быстро превратится в серьезную проблему.
А причина бед – банкротство туроператоров. Оно чаще всего происходит в период экономического кризиса, когда спрос на отдых и развлечения резко падает. Бывают и другие причины, по которым турагентства становятся неплатежеспособными. Например, турфирма «Музенидис Трэвел» стала банкротом после смерти ее основателя Бориса Музенидиса в марте 2020 года.
Вместо посещения лазурного берега несостоявшимся туристам приходится обивать пороги учреждений, чтобы вернуть деньги. А как это сделать?
Ниже приведены лишь некоторые данные, говорящие о том, сколько турфирм обанкротилось, испортив отдых доверчивым туристам.
В 2020 году прекратили деятельность два туроператора «Русь-тур» и «Индиго – тур». Они страховали свою деятельность в компании «Согласие», которая привела следующие цифры:
В 2021 году из реестра Ростуризма был исключен «Музенидис Трэвел», фирма специализировалась на греческом направлении. В первом квартале 2020 года туристы оплатили услуги туроператора на сумму 18 миллионов евро. Денежные средства «покинули» Россию, но ими не были оплачены ни гостиницы, ни экскурсии, ни авиабилеты.
При обращении в турфирму нужно понимать, какими полномочиями она наделена, в чем заключается ее деятельность, с кого можно будет взыскать ущерб.
Деятельность туроператора – это формирование турпродукта, его продвижение и продажа.
Осуществляя деятельность и решая поставленные задачи, туроператор определяет цену, систему бонусов и скидок. На нем лежит ответственность перед потребителями за качество предоставляемых услуг, достоверность информации, указываемой при заключении договора. Деятельность требует наличия лицензии.
Деятельность турагента можно сравнить с розничным продавцом, который сам не производит продукт, а продвигает его, как посредник. Его доход – комиссионное вознаграждение.
Сложно однозначно ответить на данный вопрос. Можно лишь сравнить достоинства и недостатки каждого из них.
Недостатки:
Недостатки:
Заключая договор с турфирмой, нужно обращать внимание на следующие вещи:
Следует хорошо задуматься о сотрудничестве с фирмой, которая предлагает цены намного ниже рыночных. С ней могут возникнуть большие проблемы.
Даже при тщательной проработке данных о поставщике услуг нет гарантии, что он не обанкротится.
Оказаться в неприятной ситуации, когда турфирма обанкротилась, можно, уже начав путешествие или только имея путевку на руках, еще не отправившись в путь. Для каждой ситуации есть своя инструкция, как действовать.
Чтобы не оказаться в более сложной ситуации, перед отправлением следует проверить информацию, нет ли предпосылок оказаться за границей, когда турфирма не произвела оплату владельцам гостиниц, не оплатила стоимость авиабилетов на обратный рейс.
Перед отправлением в путешествие необходимо проверить информацию в СМИ и на официальном сайте туроператора. Если есть подтверждение, что ему грозит банкротство, то следует предпринять экстренные шаги.
Никто не дает гарантии, что деньги вернутся полностью. Заранее неизвестно, сколько клиентов пострадали в результате банкротства турфирмы и успели обратиться первыми.
Если требования не удовлетворены или получено только частичное возмещение убытков, то есть возможность обратиться в объединение «Турпомощь». На сайте есть перечень информации, которую нужно предоставить, и формы для заполнения обращения.
Возврат средств занимает продолжительное время, иногда процедура длится до полугода.
Лучший вариант, если оплаченными окажутся проживание и билеты для возвращения домой. Но бывает и иначе. Что делать?
Вернувшись домой, нужно обратиться в страховую компанию. При невозможности вернуть деньги направить документы в «Турпомощь». Нужно помнить: страховая компания вернет деньги лишь в рамках договора. Чтобы компенсировать остальные расходы, придется обратиться в суд.
Подав документы в суд, есть возможность компенсировать понесенные расходы не только в рамках оплаты тура, но и компенсировать возникшие по вине турфирмы, получить моральный ущерб и деньги за упущенные выгоды. Сделать это позволяет Закон о защите прав потребителей.
Стать жертвой обанкротившейся турфирмы может каждый. Важно изучить отзывы и информацию о выбранном туроператоре. От него зависит комфортное пребывание на отдыхе. Турагент лишь осуществляет связь между организатором тура и потребителем услуг.
Если случилось непредвиденное, нужно своевременно обращаться в страховую компанию, в «Турпомощь», а при необходимости – в суд.