Туристический поезд «Сочи» возобновит рейсы с 30 апреля

Туристический поезд «Сочи», который возобновит рейсы с 30 апреля, будет останавливаться на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое.

В мэрии Сочи рассказали, что из Туапсе поезд будет отправляться по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время отправления - в 5:30. Прибывать в Гагру поезд будет в 11:35.

Отправляться из Гагры обратно поезд будет по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время отправления - 18:50. Прибывает в Туапсе поезд на следующие сутки в 00:35.

Кроме того, можно устроить укороченную поездку по маршруту между Гагрой и Сочи. В понедельник из Гагры поезд отправляется в 18:50, а по средам – из Сочи в 8:05.