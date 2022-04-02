Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
2 часа назад

Туристический поезд «Сочи» возобновит рейсы с 30 апреля

runews24.ru

Туристический поезд «Сочи», который возобновит рейсы с 30 апреля, будет останавливаться на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое.

Туристический поезд «Сочи» возобновит рейсы с 30 апреля
Фото: runews24.rurunews24.ru

В мэрии Сочи рассказали, что из Туапсе поезд будет отправляться по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время отправления - в 5:30. Прибывать в Гагру поезд будет в 11:35.

Отправляться из Гагры обратно поезд будет по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время отправления - 18:50. Прибывает в Туапсе поезд на следующие сутки в 00:35.

Кроме того, можно устроить укороченную поездку по маршруту между Гагрой и Сочи. В понедельник из Гагры поезд отправляется в 18:50, а по средам – из Сочи в 8:05.

Напомним, что первый рейс туристического поезда «Сочи» состоялся в августе 2020 года.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители