Белоруссия сняла ограничения на пересечение границы

С первого апреля власти Белоруссии снимают ограничения на пересечение границы, действующие ранее из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко, передает "Интерфакс".
Известно, что новые правила касаются как граждан бывшей республики СССР, так и иностранцев, которые пересекают границу через наземные пункты пропуска.
"Также постановлением регулируются условия освобождения иностранных граждан от предоставления ПЦР-тестов при въезде в Республику Беларусь",
— уточнили в пресс-службе правительства Белоруссии.