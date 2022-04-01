Белоруссия сняла ограничения на пересечение границы

С первого апреля власти Белоруссии снимают ограничения на пересечение границы, действующие ранее из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко , передает "Интерфакс".

Известно, что новые правила касаются как граждан бывшей республики СССР, так и иностранцев, которые пересекают границу через наземные пункты пропуска.