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3 часа назад

Белоруссия сняла ограничения на пересечение границы

Мария Иглина

С первого апреля власти Белоруссии снимают ограничения на пересечение границы, действующие ранее из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко, передает "Интерфакс".

Белоруссия сняла ограничения на пересечение границы
Фото: unsplash.comunsplash.com

Известно, что новые правила касаются как граждан бывшей республики СССР, так и иностранцев, которые пересекают границу через наземные пункты пропуска.

"Также постановлением регулируются условия освобождения иностранных граждан от предоставления ПЦР-тестов при въезде в Республику Беларусь",

— уточнили в пресс-службе правительства Белоруссии.

Ранее Роспотребнадзор предложил изменить правила для прибывающих в РФ.

Новости путешествий,Роман Головченко,Роспотребнадзор,
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