В России появятся быстровозводимые трехзвездочные отели

В российских регионах построят быстровозводимые трехзвездочные отели. Об этом сообщил гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, передает РИА Новости.

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Суханов заявил, что на данный момент корпорация завершает конкурс на разработку проектных решений для строительства типового туристического комплекса из быстровозводимых конструкций категории "три звезды".

Известно, что в рамках конкурса поступило 500 заявок, из которых отработаны уже 53 инфраструктурных проекта в 27 регионах России.

"Совокупный объем по этим проектам составил 21,4 тысячи номеров, а общий объем инвестиций — 387 миллиардов рублей",

— рассказал глава «Туризм.РФ.