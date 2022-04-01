В России появятся быстровозводимые трехзвездочные отели

В российских регионах построят быстровозводимые трехзвездочные отели. Об этом сообщил гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, передает РИА Новости.
Суханов заявил, что на данный момент корпорация завершает конкурс на разработку проектных решений для строительства типового туристического комплекса из быстровозводимых конструкций категории "три звезды".
Известно, что в рамках конкурса поступило 500 заявок, из которых отработаны уже 53 инфраструктурных проекта в 27 регионах России.
"Совокупный объем по этим проектам составил 21,4 тысячи номеров, а общий объем инвестиций — 387 миллиардов рублей",
— рассказал глава «Туризм.РФ.
Ранее были названы самые комфортные для жизни города России.