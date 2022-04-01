Туроператоры задумались о перевозке туристов РФ до Черного моря на автобусах

Из-за резкого подорожания перелетов туроператоры задумались о перевозке российских туристов до Черного моря на автобусах. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на гендиректора "Дельфина" Сергея Ромашкина.

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Он рассказал, что такие путевки были популярны около восьми-девяти лет назад, а в последние годы фактически исчезли с рынка. Возвращения автобусных туров ожидает и представитель туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.

Руководитель "Яндекс.Путешествий" Ирина Рейдер рассказала, что из-за ограничений на полеты в южные города России значительно вырос спрос на билеты на автобусы. По словам гендиректора "Туту.ру" Сергея Николаева, популярность автобусов в Краснодар, Анапу и Воронеж за месяц выросла на 12–16%, Геленджик – на 25%, а Симферополь – на 17%.

Ромашкин отметил, что стоимость перевозки автобусом из Москвы в Анапу и обратно составляет 5 500 рублей. Путешествие на поезде обойдется туристу в 18 600 рублей. При этом оба транспорта находятся в дороге одинаковое время: на автобусе до южного города РФ можно добраться за 20–22 часа, а на поезде – за 21 час.

Домостроева подчеркнула, что из-за неопределенности с полетами и высокой стоимости авиабилетов россияне не готовы заранее планировать летние путешествия.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям могут восстановить уже этой весной. По ее словам, сейчас Ростуризм с туроператорами при поддержке Минтранса и Росавиации совместно с зарубежными коллегами выстраивают новые логистические цепочки.