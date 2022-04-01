Названы популярные города для ж/д путешествий в апреле

Москва, Санкт-Петербург и Краснодар стали самыми популярными городами для путешествий на поезде в апреле. Об этом сообщили сотрудники сервиса поездок «Туту.ру».

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Аналитики назвали наиболее востребованные направления на основе данных о билетах, оформленных россиянами с 1 по 29 марта для путешествий в период с 1 по 30 апреля.

Наибольшим спросом пользуются поездки в Москву из регионов, на столицу приходится около 25 процентов от всех бронирований. Средняя стоимость билетов в одну сторону составляет 2,9 тысячи рублей.

На втором месте разместился Санкт-Петербург, куда оформлено 12 процентов билетов от общего объема продаж. В пятерку лидеров также вошли Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь.

Россияне активно интересуются билетами на поезда в Сочи, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Воронеж, Новосибирск и другие города.