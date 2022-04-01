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2 часа назад

Россиянам назвали способ сэкономить при планировании путешествий

Lenta.ru

Российским туристам предложили пользоваться услугами турагентств при планировании путешествий. Способы сэкономить на поездках на отдых назвали специалисты туротрасли, сообщают «Известия».

Россиянам назвали способ сэкономить при планировании путешествий
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, такая организация отдыха «надежнее, удобнее и дешевле». Эксперт считает, что на платформах по съему отпускного жилья можно столкнуться с мошенниками, тогда как туристическая компания предоставит гарантированные услуги.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов назвал несколько платформ, на которых можно безопасно выбрать выгодные предложения для бронирования жилья: «Броневик», Elian, Ostrovok.ru и OneTwoTrip.

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