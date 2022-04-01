Туроператоры планируют отправить туристов на Черное море автобусами

Спрос на автобусные перевозки вырос после закрытия южных аэропортов и роста цен на авиабилеты.

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Сейчас перевезти туриста из Москвы в Анапу и обратно на автобусе стоит 5,5 тысяч ₽, время в пути составляет 20-22 часа. Путешествие на поезде, который идёт 21 час, обойдётся в 18,6 тысяч ₽, 39 часов — 12,8 тысяч ₽, пишет «Коммерсантъ».

За месяц спрос на автобусные билеты в Краснодар, Анапу и Воронеж увеличился на 12-16%, в Геленджик — на 25%, в Симферополь — на 17%, рассказали в «Туту.ру».

Туроператоры «Дельфин» и «Интурист» рассматривают возможность вернуть автобусные перевозки в курортные регионы.

Эксперты прогнозируют, что автобусные туры на Чёрное море будут популярны в бюджетном сегменте, а состоятельные россияне переориентируются на железнодорожный транспорт и автомобили.