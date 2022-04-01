Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
38 минут назад

Туроператоры планируют отправить туристов на Черное море автобусами

Сравни.ру

Спрос на автобусные перевозки вырос после закрытия южных аэропортов и роста цен на авиабилеты.

Туроператоры планируют отправить туристов на Черное море автобусами
Фото: PixabayPixabay

Сейчас перевезти туриста из Москвы в Анапу и обратно на автобусе стоит 5,5 тысяч ₽, время в пути составляет 20-22 часа. Путешествие на поезде, который идёт 21 час, обойдётся в 18,6 тысяч ₽, 39 часов — 12,8 тысяч ₽, пишет «Коммерсантъ».

За месяц спрос на автобусные билеты в Краснодар, Анапу и Воронеж увеличился на 12-16%, в Геленджик — на 25%, в Симферополь — на 17%, рассказали в «Туту.ру».

Туроператоры «Дельфин» и «Интурист» рассматривают возможность вернуть автобусные перевозки в курортные регионы.

Эксперты прогнозируют, что автобусные туры на Чёрное море будут популярны в бюджетном сегменте, а состоятельные россияне переориентируются на железнодорожный транспорт и автомобили.

Аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты не работают, их открытие переносили несколько раз, последняя дата — 7 апреля 2022 года.

Новости путешествий,Коммерсант,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители