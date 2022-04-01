Туроператоры планируют отправить туристов на Черное море автобусами

Спрос на автобусные перевозки вырос после закрытия южных аэропортов и роста цен на авиабилеты.
Сейчас перевезти туриста из Москвы в Анапу и обратно на автобусе стоит 5,5 тысяч ₽, время в пути составляет 20-22 часа. Путешествие на поезде, который идёт 21 час, обойдётся в 18,6 тысяч ₽, 39 часов — 12,8 тысяч ₽, пишет «Коммерсантъ».
За месяц спрос на автобусные билеты в Краснодар, Анапу и Воронеж увеличился на 12-16%, в Геленджик — на 25%, в Симферополь — на 17%, рассказали в «Туту.ру».
Туроператоры «Дельфин» и «Интурист» рассматривают возможность вернуть автобусные перевозки в курортные регионы.
Эксперты прогнозируют, что автобусные туры на Чёрное море будут популярны в бюджетном сегменте, а состоятельные россияне переориентируются на железнодорожный транспорт и автомобили.
Аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты не работают, их открытие переносили несколько раз, последняя дата — 7 апреля 2022 года.