Египет будет платить за туристические чартеры и в высокий сезон

В Египте объявили об очередных преференциях для иностранных туроператоров, за чартеры будут платить как этим летом, так и в следующем зимнем сезоне. Об этом сообщает АТОР.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Правительство Египта одобрило продление программы поддержки иностранных чартеров до 30 апреля 2023 года.

В рамках программы предусмотрены субсидии зарубежным авиакомпаниям и туроператорам в зависимости от пункта назначения и загрузки борта в размере от 1,5 до 3,5 тысячи долларов за каждый рейс.

Отдельный пакет мер будет разработан для тех, кто поставит чартеры в Шарм-эш-Шейх. Детали этой программы пока неизвестны.

Также в Минтуризме Египта сообщили, что с начала 2021 года была открыта 21 гостиница вместимостью около 3500 номеров. Ожидается, что в текущем году откроются еще 13 отелей с общим номерным фондом около 1400 номеров.

Для стимулирования внутреннего туризма власти сняли все ограничения, введенные из-за коронавируса.