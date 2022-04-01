Египет будет платить за туристические чартеры и в высокий сезон

В Египте объявили об очередных преференциях для иностранных туроператоров, за чартеры будут платить как этим летом, так и в следующем зимнем сезоне. Об этом сообщает АТОР.
Правительство Египта одобрило продление программы поддержки иностранных чартеров до 30 апреля 2023 года.
В рамках программы предусмотрены субсидии зарубежным авиакомпаниям и туроператорам в зависимости от пункта назначения и загрузки борта в размере от 1,5 до 3,5 тысячи долларов за каждый рейс.
Отдельный пакет мер будет разработан для тех, кто поставит чартеры в Шарм-эш-Шейх. Детали этой программы пока неизвестны.
Также в Минтуризме Египта сообщили, что с начала 2021 года была открыта 21 гостиница вместимостью около 3500 номеров. Ожидается, что в текущем году откроются еще 13 отелей с общим номерным фондом около 1400 номеров.
Для стимулирования внутреннего туризма власти сняли все ограничения, введенные из-за коронавируса.
До этого мы рассказывали, что Египет продлил безвизовый режим россиянам и украинцам.