Оценены результаты программы туристического кешбэка

Программа туристического кешбэка могла бы работать дольше при других условиях. Для увеличения спроса на поездки необходимо было отменить частичный возврат средств по популярным направлениям. Результаты программы в разговоре с «Лентой.ру» оценил член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

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Результаты программы туристического кешбэка могли бы стать успешными для непопулярных туристических регионов, считает Алексан Мкртчян.

«Ростуризм не ожидал такого спроса. Если в Сочи возможно попасть любым путем, то можно было и не давать кешбэк сочинским отелям. Сочинские отельеры как воспользовались: они просто подняли цены, и туристы почти ничего не выиграли. Но у нас есть регионы, где не хватает туристов. Мы чувствуем, как в средней полосе стонут отельеры, а туристическая нагрузка не превышает 15-20 процентов. Можно было сделать иначе: едете в Сочи — у вас кешбэк ноль, едете на Чукотку — у вас кешбэк не до 20 тысяч рублей, а, скажем, 50 тысяч рублей. Это те же 20 процентов, только нужно верхнюю планку поднять в 2,5 раза», — объяснил он.

По мнению Алексана Мкртчяна, изменение условий в пользу непопулярных регионов не скажется на качестве отдыха из-за недостаточно развитой инфраструктуры.

«В Сочи мы ждем в этом году порядка семи-восьми миллионов человек. Здорово было бы, если бы на ту же Камчатку приехало 100 тысяч человек. Камчатка такое количество переварит за сезон, туда не приедет миллион человек этим летом даже при наличии кешбэка в 50 тысяч рублей», — заключил он.

Из-за повышенного спроса Ростуризм решил остановить продажи туров с кешбэком с 9 апреля. Программа стартовала 15 марта, она позволяла вернуть до 20 процентов стоимости, но не более 20 тысяч рублей за туристическую поездку с проживанием в гостинице от двух ночей, оплаченную картой «Мир».