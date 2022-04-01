Как сэкономить на путешествиях по России: инструкция

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. Сейчас лучше планировать путешествия с помощью турагентств, потому что это дешевле и надежнее. Об этом заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Фото: ФедералПресс / Елена Сычева ФедералПресс / Елена Сычева

«Мой совет – обратиться в любое турагентство, потому что оно есть практически в каждом городе. В турагентстве надежнее, удобнее и дешевле», – заявил вице-президент Альянса.

Если турист ранее пользовался онлайн платформами, то ему будет тяжело перестроиться на сервис турагенств. Но попробовать стоит. Кроме того, на платформах для съема жилья часто встречаются мошенники, потому что отследить их деятельность практически невозможно. Турагентства гарантированно защищают от мошенничества.

В России есть платформа по бронированию жилья, Алексан Мкртчян отметил Ostrovok.ru. Кроме того, самой крупной платформой для бронирования жилья для неорганизованных туристов является Avito.

Есть еще «Броневик», Elian, OneTwoTrip. В агрегаторах разное соотношение цен, сообщают «Известия».