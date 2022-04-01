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55 минут назад

Как сэкономить на путешествиях по России: инструкция

РИА "ФедералПресс"

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. Сейчас лучше планировать путешествия с помощью турагентств, потому что это дешевле и надежнее. Об этом заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Как сэкономить на путешествиях по России: инструкция
Фото: ФедералПресс / Елена СычеваФедералПресс / Елена Сычева

«Мой совет – обратиться в любое турагентство, потому что оно есть практически в каждом городе. В турагентстве надежнее, удобнее и дешевле», – заявил вице-президент Альянса.

Если турист ранее пользовался онлайн платформами, то ему будет тяжело перестроиться на сервис турагенств. Но попробовать стоит. Кроме того, на платформах для съема жилья часто встречаются мошенники, потому что отследить их деятельность практически невозможно. Турагентства гарантированно защищают от мошенничества.

В России есть платформа по бронированию жилья, Алексан Мкртчян отметил Ostrovok.ru. Кроме того, самой крупной платформой для бронирования жилья для неорганизованных туристов является Avito.

Есть еще «Броневик», Elian, OneTwoTrip. В агрегаторах разное соотношение цен, сообщают «Известия».

Напомним, начиная с 1 апреля визовые центры Франции возобновляют работу. Россияне могут получить визы всех категорий, включая туристические. Об этом сообщает РИА Новости.

Новости путешествий,Алексан Мкртчян,
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