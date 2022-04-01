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3 часа назад

Россиянка побывала на Шри-Ланке и рассказала о стоимости жизни на острове

Lenta.ru

Российская туристка, побывавшая на Шри-Ланке, рассказала об особенностях долгосрочного отдыха и стоимости жизни на острове. Своим опытом она поделилась в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Россиянка побывала на Шри-Ланке и рассказала о стоимости жизни на острове
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам девушки, жизнь на курорте гораздо дешевле, чем в Крыму. В настоящее время там находится большое число граждан России: как путешественников, так и тех, кто работает удаленно и временно проживает на Шри-Ланке.

Зза две-три тысячи рублей в сутки на острове можно снять «приличный» номер. При этом автор публикации порекомендовала искать жилье подальше от главных городских дорог и спрашивать о нем напрямую у местных — так велика вероятность найти более выгодный вариант.

Кроме того, затраты на питание на Шри-Ланке не будут высокими. Блогерша отметила, что на рынках и в супермаркетах можно покупать свежие фрукты и морепродукты, а также мясо хорошего качества. Средняя цена похода в кафе — 500-600 рублей на человека.

Бюджетной будет и аренда транспорта. К примеру, арендовать скутер можно за 500 рублей в сутки, машину — за 30 долларов (примерно 2,4 тысячи рублей). Литр бензина стоит 100 рублей.

Однако россиянка предупредила, что иногда в стране бывают проблемы с электричеством — свет могут выключить на десять часов в дневное время.

«Поэтому если вы планируете приехать сюда и работать — учитывайте эти моменты», — добавила она.

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