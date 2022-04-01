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4 часа назад

Россиянка побывала у Египтян и назвала их смущающие привычки

Lenta.ru

Российская туристка побывала в гостях у Египтян и рассказала об особенностях их быта, которые показались ей самыми странными. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Россиянка побывала у Египтян и назвала их смущающие привычки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первое, что поразило путешественницу — это привычка ходить по дому в уличной обуви.

«Египет — это пустынная страна, поэтому в моих кроссовках после прогулки всегда 300 граммов песка и уличной пыли, и как же хочется снять эту обувь, когда заходишь в гости», — написала она.

Также автора смутило то, что египтяне не пользуются постельным бельем — вместо простыни они спят на пледах и укрываются «колючими» одеялами. «Поверьте, удовольствия в такой постеле равно нулю. Но это интересно», — отметила путешественница и назвала курящих маленьких детей самой «страшной» особенностью.

По ее словам, курение — это любимое занятие египтян, поэтому в неблагополучных семьях эта вредная привычка появляется у детей в раннем возрасте.

«Но такая политика Египта. Если не куришь сигареты — разрешают себе кальян, по их мнению, он менее вреден», — отметила девушка.

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