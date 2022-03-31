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20 минут назад

Названа возможная дата возобновления прямых рейсов из

Диана Товсепова

Авиакомпания Egypt Air назвала дату возможного восстановления прямых рейсов из Москвы в Египет.

Названа возможная дата возобновления прямых рейсов из
Фото: hippopx.comhippopx.com

В частности, прямые рейсы в Москву из североафриканской страны могут быть восстановлены в апреле. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Авиакомпания нашла решения проблемы с оформлением страховок на полеты в РФ. Поэтому власти Для одобрили законопроект, в рамках которого египетское министерство финансов может выступать гарантом в обеспечении страховых обязательств.

Из-за этого Egypt Air собирается восстановить рейсы из Каира в Москву уже 6 апреля. Эксперты при этом считают, что за семь лней компания не сможет решить все административные вопросы. Специалисты считают, что дата возобновления полетов двинется до 12 апреля.

Когда рейсы возобновятся, то туристам придется позаботиться о трансфере из Каира до нужного курорта. Туристы смогут использовать Египет, как место для пересадки на другой рейс.

Ранее мы писали о том, что для прибывающих в РФ могут быть сняты ограничения.

Новости путешествий,EgyptAir,Ассоциация туроператоров России,
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