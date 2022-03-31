Курорты Краснодарского края на лето уже забронировали на 30%

КРАСНОДАР, 31 марта. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края в период майских праздников планируют принять не менее 600 тыс. туристов. Также уже забронировали 30% номерного фонда на летние месяцы, сообщил на встрече по вопросам развития внутреннего туризма в условиях санкционного давления под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

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"На лето уже забронировано практически 30% номерного фонда. В майские праздники планируем принять около 600 тыс. гостей - это на уровне прошлого года", - сказал Руппель, отметив, что к лету введут в эксплуатацию 14 новых средств размещения на 645 номеров. Всего же летом гостей встретит 10,7 тыс. объектов общей вместимостью 257 тыс. номеров.

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Он добавил, что с 2022 года на уровне региона началось внедрение обновленного стандарта формата "все включено" и "ультра все включено". Количество отелей, работающих по системе "все включено" и "ультра все включено" в Краснодарском крае за последние четыре года, увеличилось в четыре раза и составляет 80 объектов. Они расположены в Сочи, Анапе, Геленджике, Туапсинском и Темрюкском районах.

Кроме того, вице-губернатор отметил, что морские скоростные пассажирские перевозки вновь возобновят между Анапой и Сочи предстоящим летом, жители и туристы смогут воспользоваться теплоходом или катамараном. "В летний период между курортными городами края будут организованы морские скоростные пассажирские перевозки Анапа - Сочи, на теплоходе "Комета" и катамаране "Гриффон", — сказал Руппель, уточнив, что такие перевозки впервые были открыты в прошлом сезоне и пользовались спросом.

Также власти создадут девять пешеходных маршрутов в Краснодарском крае, это позволит туристам бюджетно отдыхать, а также разгрузить пляжи. Они будут комфортными, цивилизованными, понятными и безопасными. Первые пилотные маршруты будут готовы уже к 1 мая.

Руппель добавил, что еще одно направление, которое сегодня развивается очень активно - эногастрономический туризм. В конце 2021 года начали принимать гостей пять новых объектов.