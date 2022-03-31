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32 минуты назад

Названо число россиян, купивших туры с кешбэком

Диана Товсепова

Число россиян, которые в 2022 году воспользуются программой туристического кэшбека, назвала глава Ростуризма Зарина Догузова во время встречи правительства и представителей туриндустрии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Названо число россиян, купивших туры с кешбэком
Фото: PiqselsPiqsels

Так, всего в акции примут участие 1,2 миллиона человек.

Ведомство отметило, что 500 тысяч россиян купили путевки в рамках текущего этапа.

«И это те туристы, которые поедут отдыхать весной и летом, до 1 июля», — отметила Догузова.

Глава ведомства также напомнила о том, что предстоящим летом в РФ стартует детский этап туристического кэшбека. С такой программой на отдых смогут отправиться 150 тысяч школьников - правительство выделило на это 500 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что Роспотребнадзор предложил изменить правила для прибывающих в РФ.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,Роспотребнадзор,
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