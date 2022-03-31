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1 час назад

Правительство России выделило более 20 млрд рублей на поддержку туриндустрии

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Российские власти дополнительно выделили на первоочередную поддержку туриндустрии и граждан более 20 млрд рублей. Об этом рассказал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

Правительство РФ выделило более 20 млрд рублей на поддержку туриндустрии
Фото: ТАССТАСС

— За последний год в России мы видим взрывной рост туристической инфраструктуры. В текущей ситуации важно не потерять этот темп, который был задан вначале, — приводит его слова пресс-служба правительства страны.

Например, более 10 млрд рублей направлено на поддержку компаний, включая туроператоров, которые вывозят жителей России из-за рубежа. Также предусмотрено строительство отелей и кемпингов (в том числе для путешественников с автомобилями).

Недавно в России обнулили ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц и других средств размещения. В комплексе с мерами национального проекта по туризму это позволит повысить конкурентоспособность туротрасли и привлечь в нее новых инвесторов.

Новости путешествий,Дмитрий Чернышенко,Правительство РФ,
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