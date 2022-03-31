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19 минут назад

Пять причин посетить Пятигорск

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Издание «Туристас» рассказало о причинах, по которым путешественникам может понравиться город Пятигорск. В урбанистический пейзаж курорта, расположенного в Ставропольском крае, великолепно вписываются горы Машук и Бештау, леса, цветники и парки. Отмечается, что отдых в этом городе не слишком ударит по семейному бюджету.

Пять причин посетить Пятигорск
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Известно, что именно в Пятигорске происходит действие повести Михаила Юрьевича Лермонтова под названием «Герой нашего времени». Здесь находится дом-музей писателя, а также место дуэли, на которой он был убит.

В Пятигорске можно найти целебные источники, а также санатории, специализирующиеся на лечении опорно-двигательной системы организма. Город расположен рядом с аэропортом Минеральные воды. Отсюда можно поехать в Черкесию, Архыз, Кисловодск, Приэльбрусье или на Домбай.

Новости путешествий,Михаил Лермонтов,
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