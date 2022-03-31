Пять причин посетить Пятигорск

Издание «Туристас» рассказало о причинах, по которым путешественникам может понравиться город Пятигорск. В урбанистический пейзаж курорта, расположенного в Ставропольском крае, великолепно вписываются горы Машук и Бештау, леса, цветники и парки. Отмечается, что отдых в этом городе не слишком ударит по семейному бюджету.

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

Известно, что именно в Пятигорске происходит действие повести Михаила Юрьевича Лермонтова под названием «Герой нашего времени». Здесь находится дом-музей писателя, а также место дуэли, на которой он был убит.