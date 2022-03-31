Туроператоры вернули всех застрявших россиян домой

Российские туроператоры вернули всех своих организованных туристов, которые застряли за границей, на родину. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства с представителями туриндустрии, пишет ТАСС.

По словам Догузовой, домой вернулись чуть больше 100 тысяч человек.

«Туроператоры в сложнейших условиях закончили вывоз и вернули всех наших организованных туристов (из-за рубежа — прим. «Ленты.ру»), которые испытывали сложности с возвращением домой», — добавила глава ведомства.

Ранее в марте о завершении вывозной программы застрявших россиян из-за рубежа объявил крупнейший чартерный перевозчик Azur Air. Отмечается, что на рейсах авиакомпании на родину вернулись более 22 тысяч туристов.