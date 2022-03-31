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2 часа назад

Россияне массово заинтересовались отдыхом в соседней стране

Lenta.ruLenta.ru

Спрос туристов на отдых в Абхазии вырос на 28 процентов по сравнению с прошлым годом. О массовом желании россиян отправиться в соседнюю страну рассказали отечественные туроператоры, пишет РИА Новости.

Россияне массово заинтересовались отдыхом в Абхазии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Представители туроператора «Интурист» считают, что россияне интересуются путешествиями в Абхазию, так как для поездки не нужно сдавать ПЦР-тесты или иметь сертификаты вакцинации, а пересечение границы осуществляется по внутренним российским паспортам.

«Направление с удовольствием перебронируют вместо Египта и Турции», — добавили в пресс-службе.

В Fun&Sun также отметили, что текущие бронирования превышают уровень соответствующего периода прошлого года. При этом россияне стали чаще выбирать отели категории трех-пяти звезд, тогда как в 2021 году спросом пользовались объекты размещения эконом-сегмента.

Тем не менее PAC Group и «Русский экспресс» пока не фиксируют высокий прирост, но все же наблюдают «оживление» бронирований. «В основном туристы запрашивают отели высокого уровня на период заездов май-июнь, глубина продаж небольшая», — рассказали туроператоры.

Ранее в марте министр туризма Абхазии Теймураз Хишба предупредил, что стоимость туров в Абхазию может увеличиться примерно на 20-30 процентов. Как объяснил министр, повышение цен на отдых происходит из-за подорожания продуктов питания, которое напрямую зависит от курса доллара.

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