Россияне массово заинтересовались отдыхом в Абхазии

Спрос туристов на отдых в Абхазии вырос на 28 процентов по сравнению с прошлым годом. О массовом желании россиян отправиться в соседнюю страну рассказали отечественные туроператоры, пишет РИА Новости.

Представители туроператора «Интурист» считают, что россияне интересуются путешествиями в Абхазию, так как для поездки не нужно сдавать ПЦР-тесты или иметь сертификаты вакцинации, а пересечение границы осуществляется по внутренним российским паспортам.

«Направление с удовольствием перебронируют вместо Египта и Турции», — добавили в пресс-службе.

В Fun&Sun также отметили, что текущие бронирования превышают уровень соответствующего периода прошлого года. При этом россияне стали чаще выбирать отели категории трех-пяти звезд, тогда как в 2021 году спросом пользовались объекты размещения эконом-сегмента.

Тем не менее PAC Group и «Русский экспресс» пока не фиксируют высокий прирост, но все же наблюдают «оживление» бронирований. «В основном туристы запрашивают отели высокого уровня на период заездов май-июнь, глубина продаж небольшая», — рассказали туроператоры.