Стало известно о подорожании отдыха в Турции. Владелица туристического агентства Майя Котляр в интервью «Ленте.ру» рассказала, что провести отпуск в Турции стало дороже на 30-40 процентов.

Фото: Мослента Мослента

Котляр объяснила, что туристические поездки повысились в цене для тех, кто рассчитывается за проживание в рублях.

«Проживание подорожало соизмеримо курсу. Цены в валюте остались, но мы рассчитываемся в рублях, поэтому пересчет идет на текущий курс», — объяснила собеседница.

Кроме того, по ее словам, на данный момент между РФ и Турцией сейчас есть только регулярное авиасообщение, а чартерных рейсов нет.

«Перелеты стали гораздо дороже. Например, 40 тысяч за билет, а раньше за 60 тысяч можно было неделю отдыхать в Турции в дешевой гостинице на базе чартеров», — рассказала Котляр и добавила, что рейсы сейчас есть только из Москвы и Санкт-Петербурга, то есть жителям регионов придется еще тратить деньги на то, чтобы добраться сначала до мегаполисов.

Ранее стало известно, что в России резко вырос спрос на санаторный отдых. Сообщается, что путевки во многие места распроданы на несколько месяцев вперед.