Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о подорожании отдыха в Турции

МослентаМослентаиещё 1

Стало известно о подорожании отдыха в Турции. Владелица туристического агентства Майя Котляр в интервью «Ленте.ру» рассказала, что провести отпуск в Турции стало дороже на 30-40 процентов.

Стало известно о подорожании отдыха в Турции
Фото: МослентаМослента

Котляр объяснила, что туристические поездки повысились в цене для тех, кто рассчитывается за проживание в рублях.

«Проживание подорожало соизмеримо курсу. Цены в валюте остались, но мы рассчитываемся в рублях, поэтому пересчет идет на текущий курс», — объяснила собеседница.

Кроме того, по ее словам, на данный момент между РФ и Турцией сейчас есть только регулярное авиасообщение, а чартерных рейсов нет.

«Перелеты стали гораздо дороже. Например, 40 тысяч за билет, а раньше за 60 тысяч можно было неделю отдыхать в Турции в дешевой гостинице на базе чартеров», — рассказала Котляр и добавила, что рейсы сейчас есть только из Москвы и Санкт-Петербурга, то есть жителям регионов придется еще тратить деньги на то, чтобы добраться сначала до мегаполисов.

Ранее стало известно, что в России резко вырос спрос на санаторный отдых. Сообщается, что путевки во многие места распроданы на несколько месяцев вперед.

Последние новости
Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители