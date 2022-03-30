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1 час назад

«Аэрофлот» анонсировал вывозные рейсы из Доминиканы и Кубы

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Авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала вывозные рейсы для россиян, которые застряли в Доминикане и на Кубе из-за авиационных санкций. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

«Аэрофлот» анонсировал вывозные рейсы из Доминиканы и Кубы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рейсы будут организованы 1 апреля. Туристов, которые находятся в Доминикане, сначала доставят на Кубу местными авиакомпаниями с последующей стыковкой на специальный рейс до Москвы.

Вылет в Гавану из аэропорта Санто-Доминго состоится в 07:00 по местному времени. Последующий рейс в Москву запланирован на 12:00.

Воспользоваться вывозными рейсами смогут пассажиры, имеющие билеты «Аэрофлота» «туда-обратно» с уже использованным сегментом перевозки из России.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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