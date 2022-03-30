«Аэрофлот» анонсировал вывозные рейсы из Доминиканы и Кубы

Авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала вывозные рейсы для россиян, которые застряли в Доминикане и на Кубе из-за авиационных санкций. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Рейсы будут организованы 1 апреля. Туристов, которые находятся в Доминикане, сначала доставят на Кубу местными авиакомпаниями с последующей стыковкой на специальный рейс до Москвы.

Вылет в Гавану из аэропорта Санто-Доминго состоится в 07:00 по местному времени. Последующий рейс в Москву запланирован на 12:00.