В программу детского туристического кешбэка включили новый вид отдыха

Правительство России включило отдых в палаточных лагерях в программу детского туристического кешбэка. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации.
Как уточняет РИА Новости, предусмотреть участие нового вида поездок в программе поручил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
«Одна из основных задач правительства — сделать отдых доступным для всех российских детей. У нас официально насчитывается в реестре около 250 палаточных лагерей»,
— добавили в аппарате премьер-министра.