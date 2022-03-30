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39 минут назад

Новые правила въезда в Таиланд вступят в силу с 1 апреля

Мира Маркина

На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) россиянам напомнили о том, какие изменения коснулись систем въезда «Песочница» и Alternative Quarantine в Таиланд.

Новые правила въезда в Таиланд вступят в силу с 1 апреля
Фото: flickr.comflickr.com

Ранее правительство Таиланда пошло навстречу туристам, прибывающим по программе «Песочница». Теперь им не нужно сдавать ПЦР-тест накануне поездки. Сроки пребывания в отеле категории SHA Extra Plus сократили до пяти ночей. Вакцинация препаратом «Спутник Лайт» теперь признается этим государством.

В системе Alternative Quarantine также произошли изменения. С 1 апреля ПЦР-тестирование перед прилетом отменяется. Теперь туристу достаточно сдать анализ по прибытии и на пятый день после карантина в отеле.

Вне зависимости от того, по какой программе турист въезжает в страну, ему нужно оформить заявку на Thailand Pass и приобрести страховку с минимальным покрытием 20 тысяч долларов.

Ранее мы рассказывали о том, какая европейская страна снимает ограничения на выдачу виз россиянам с 1 апреля.

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