Новые правила въезда в Таиланд вступят в силу с 1 апреля

На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) россиянам напомнили о том, какие изменения коснулись систем въезда «Песочница» и Alternative Quarantine в Таиланд.

Ранее правительство Таиланда пошло навстречу туристам, прибывающим по программе «Песочница». Теперь им не нужно сдавать ПЦР-тест накануне поездки. Сроки пребывания в отеле категории SHA Extra Plus сократили до пяти ночей. Вакцинация препаратом «Спутник Лайт» теперь признается этим государством.

В системе Alternative Quarantine также произошли изменения. С 1 апреля ПЦР-тестирование перед прилетом отменяется. Теперь туристу достаточно сдать анализ по прибытии и на пятый день после карантина в отеле.

Вне зависимости от того, по какой программе турист въезжает в страну, ему нужно оформить заявку на Thailand Pass и приобрести страховку с минимальным покрытием 20 тысяч долларов.