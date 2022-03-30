Власти Литвы отменили требование носить медицинские маски

Требование находиться в публичных закрытых помещениях в медицинских масках с учетом динамики эпидемической ситуации по коронавирусу в Литве отменяется. Решение об этом по предложению Минздрава страны приняло в среду на своем заседании правительство республики.

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"Со следующей недели требование об обязательном ношении в публичных закрытых помещениях медицинских масок становится лишь рекомендацией. Маски больше обязательными не будут",

- сообщила журналистам замминистра здравоохранения Аушра Билотене.

При этом носить маски по-прежнему придется в учреждениях здравоохранения, общественном транспорте, учреждениях опеки.