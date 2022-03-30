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2 часа назад

"Аэрофлот" распродает билеты по России

Мария Каткова

Российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила распродажу авиабилетов по России. Об этом сообщается в официальной группе "ВКонтакте".

"Аэрофлот" распродает билеты по России
Фото: PixabayPixabay

Билеты по определенным направлениям продаются со скидкой 45%. Акция действует до 1 прея на билеты в экономический класс туда-обратно. Рейс, который вы оплачиваете, должен быть выполнен в период с 4 апреля по 30 июня 2022 года. Компания предупредила, что количество билетов ограничено.

Акция распространяется на билеты из Москвы в такие города России, как: Архангельск, Пенза, Санкт-Петербург, Саратов, Казань, Грозный, Магас, Самара, Волгоград, Сыктывкар, Пермь, Уфа, Астрахань, Минеральные Воды, Мурманск, Махачкала, Екатеринбург, Челябинск, Сургут, Омск, Новосибирск, Томск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Абакан, Иркутск и Якутск.

Также скидка распространяется на рейсы по маршрутам Владивосток — Петропавловск-Камчатский, Владивосток — Южно-Сахалинск, Хабаровск — Иркутск, Хабаровск — Новосибирск, Новосибирск — Санкт-Петербург и Иркутск — Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что выяснилось, в какие города россияне полетят в апреле.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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