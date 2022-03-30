Песков: Престиж доллара в последние годы "изрядно зашатался"

Престиж доллара как основной мировой резервной валюты в последние годы изрядно зашатался. Такую точку зрения выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что сейчас доверие к другим международным признанныхм валютам тоже не находится на высшем уровне. По словам Пескова, альтернативой этим процессам - единственной и неизбежной - будет расширение практики использования нацвалют.
Ранее глава сирийской дипмиссии Рияд Хаддад заявил о том, что власти страны готовы обсуждать со своими российскими коллегами возможность перехода на расчеты с использованием национальных валют.