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1 час назад

Российские туроператоры нашли новый способ отправить туристов в Турцию

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Туроператоры Coral Travel и PEGAS Touristik договорились с Turkish Airlines о выделении каждому из них 400 тысяч кресел на рейсах из четырех городов России в Анталью. О новой возможности для туристов сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператоры нашли новый способ отправить россиян в Турцию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации специалистов, отправиться на отдых на рейсах Turkish Airlines туристы смогут с конца апреля до октября 2022 года — в настоящее время туроператоры ждут окончательного подписания всех документов с турецкой стороной. Как стало известно, переговоры об аналогичных условиях ведет с авиакомпанией и третий крупный участник российского рынка — ANEX Tour.

На сайте Coral Travel уже можно найти туры с перелетом Turkish Airlines в Анталью с 30 апреля. Неделя отдыха в трехзвездочном отеле по системе «все включено» обойдется от 125,2 тысячи рублей на двоих с учетом всех доплат. Другой способ — путевка вне блочной перевозки на аналогичных условиях — от 156,6 тысячи рублей.

PEGAS Touristik также предлагает турпакеты в Анталью с конца апреля на рейсах Turkish Airlines с блочными местами. Цены на туры в отель категории «три звезды» с полным питанием начинаются от 125,5 тысячи рублей для двоих туристов.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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