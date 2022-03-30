Росавиация продлила приостановку южных аэропортов России

Росавиация вновь продлила приостановку работы аэропортов н Юге России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

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Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах России теперь будет действовать до 7 апреля.

"До 7 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста"

Альтернативой для путешественников могут стать другие аэропорты городов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.