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1 час назад

Росавиация продлила запрет на полеты на юг страны

Москва24Москва24иещё 18

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России. Так, запрет будет действовать до 7 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта. Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям РФ рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные российские аэропорты, в том числе международные, работают в штатном режиме. 28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ. Ограничения связаны с тем, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Росавиация продлила запрет на полеты на юг страны
Фото: Москва24Москва24
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