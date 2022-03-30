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2 часа назад

Россия сняла ограничения на переход границ Казахстана и Монголии

Мария Каткова

С 30 марта Россия снимает коронавирусные ограничения на пересечение пешеходной границы с Монголией и Казахстаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Россия сняла ограничения на переход границ Казахстана и Монголии
Фото: РамблерРамблер

Ограничения снимаются в двухстороннем порядке. Они были введены в 2020 году из-за пандемии кооронавируса. Ранее пересечь сухопутную границу с Казахстаном или Монголией можно было аккредитованным в республике дипломатам, членам зарубежных делегаций и сотрудникам международных организаций. Попасть в обе страны можно было только по воздуху.

Для того, чтобы попасть в Казахстан, необходимо предъявить справку об отрицательном ПЦР тесте на коронавирус, который действителен 72 часа. Результат теста не нужен детям до пяти лет, а также тем, кто сделал прививку от коронавируса в Казахстане.

Ранее сообщалось, что Египет продлил безвизовый режим россиянам и украинцам.

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