Выяснилось, в какие города россияне полетят в апреле

"Наибольшим спросом пользуются билеты в Москву, на столицу приходится порядка 16% бронирований. Средний чек за билет в одну сторону равен 7 тысячам рублей. Больше всего перелетов в Москву в апреле запланировано из Сочи, Минеральных Вод, Сургута, Махачкалы и Уфы"