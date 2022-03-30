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20 минут назад

Выяснилось, в какие города россияне полетят в апреле

Мария Каткова

Аналитики выяснили, в какие города полетят россияне в апреле. Наибольшим спросом у путешественников пользуются полеты в столицу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Туту.ру"".

Выяснилось, в какие города россияне полетят в апреле
Фото: РамблерРамблер

В сервисе отметили, что средний чек на билеты в апреле составил 8,3 тысячи рублей в одну сторону. Самыми популярными городами, куда россияне покупали билеты, оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград.

"Наибольшим спросом пользуются билеты в Москву, на столицу приходится порядка 16% бронирований. Средний чек за билет в одну сторону равен 7 тысячам рублей. Больше всего перелетов в Москву в апреле запланировано из Сочи, Минеральных Вод, Сургута, Махачкалы и Уфы"

Также аналитики составили топ-20 популярных авианаправлений апреля.

"Наибольшим спросом пользуются билеты в Москву, на столицу приходится порядка 16% бронирований. Средний чек за билет в одну сторону равен 7 тысячам рублей. Больше всего перелетов в Москву в апреле запланировано из Сочи, Минеральных Вод, Сургута, Махачкалы и Уфы"

Ранее сообщалось, что туроператоры сообщили о сильном снижении спроса на отдых в Крыму.

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