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3 часа назад

Авиакомпания выполнит самый длинный рейс в мире в обход России

Диана Товсепова

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific начнет выполнять самые длинные беспосадочные рейсы из Нью-Йорка в Гонконг в обход России. Об это сообщает Bloomberg.

Авиакомпания выполнит самый длинный рейс в мире в обход России
Фото: PxfuelPxfuel

Компании пришлось изменить маршрут из-за политической ситуации и ограничения авиасообщения, пояснили в агентстве.

В частности, Cathay Pacific раньше пролетал бы над Арктикой и Россией, но теперь путь будет пролегать через Атлантический океан, Великобританию, Южную Европу и Центральную Азию.

Маршрут станет самым долгим - пассажиры будут в небе около 17 часов. Общее расстояние маршрута — 16 тысяч километров. Предыдущий рекорд установила авиакомпания Singapore Airlines, преодолевшая расстояние чуть более 15 тысяч километров на пути из Сингапура в Нью-Йорк.

В Bloomberg уточнили, что перевозку будут осуществлять дальнемагистральные лайнеры Airbus SE A350-1000 на 550 пассажиров.

Ранее мы писали о том, почему стюардессы не советуют покупать билеты на вечерние рейсы.

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