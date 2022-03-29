Авиакомпания выполнит самый длинный рейс в мире в обход России

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific начнет выполнять самые длинные беспосадочные рейсы из Нью-Йорка в Гонконг в обход России. Об это сообщает Bloomberg.

Фото: Pxfuel Pxfuel

Компании пришлось изменить маршрут из-за политической ситуации и ограничения авиасообщения, пояснили в агентстве.

В частности, Cathay Pacific раньше пролетал бы над Арктикой и Россией, но теперь путь будет пролегать через Атлантический океан, Великобританию, Южную Европу и Центральную Азию.

Маршрут станет самым долгим - пассажиры будут в небе около 17 часов. Общее расстояние маршрута — 16 тысяч километров. Предыдущий рекорд установила авиакомпания Singapore Airlines, преодолевшая расстояние чуть более 15 тысяч километров на пути из Сингапура в Нью-Йорк.

В Bloomberg уточнили, что перевозку будут осуществлять дальнемагистральные лайнеры Airbus SE A350-1000 на 550 пассажиров.