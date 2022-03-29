Туроператоры сообщили о сильном снижении спроса на отдых в Крыму

Спрос на отдых в Крыму упал в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили туроператоры порталу Profi.Travel .

"Сейчас значительную помощь спросу оказывает кешбэк. Но распределяется он неравномерно, в первую очередь, из-за закрытых аэропортов: здесь больше всего теряет Крым, а выигрывает Сочи. Так, по динамике продаж полуостров отстает от сочинского направления вдвое", — объясняет глава туроператора "АЛЕАН" Илья Уманский.

Специалисты туроператора "Интурист" подсчитали, что спрос на отдых в Крыму просел на 30 процентов по сравнению с 2021 годом. Теперь в топ-листе популярных направлений живописный полуостров не на втором месте, а на пятом.