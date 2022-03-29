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3 часа назад

Туроператоры сообщили о сильном снижении спроса на отдых в Крыму

Диана Товсепова

Спрос на отдых в Крыму упал в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили туроператоры порталу Profi.Travel.

Туроператоры сообщили о сильном снижении спроса на отдых в Крыму
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

На продажи, по мнению экспертов, повлияли закрытые аэропорты юга России.

"Сейчас значительную помощь спросу оказывает кешбэк. Но распределяется он неравномерно, в первую очередь, из-за закрытых аэропортов: здесь больше всего теряет Крым, а выигрывает Сочи. Так, по динамике продаж полуостров отстает от сочинского направления вдвое", — объясняет глава туроператора "АЛЕАН" Илья Уманский.

Специалисты туроператора "Интурист" подсчитали, что спрос на отдых в Крыму просел на 30 процентов по сравнению с 2021 годом. Теперь в топ-листе популярных направлений живописный полуостров не на втором месте, а на пятом.

Ранее мы писали о самых впечатляющих пещерах в Крыму.

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