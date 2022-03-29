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1 час назад

Что известно о чартерах на Северный Кавказ

Мира Маркина

Российские туроператоры – Fun&Sun (бывший «TUI Россия») и «Интурист» – занимаются разработкой чартерных программ в Дагестан и Чечню. Это заявление главы Ростуризма Зарины Догузовой публикует РИА Новости.

Что известно о чартерах на Северный Кавказ
Фото: flickr.comflickr.com

Глава ведомства уточнила, что первый чартерный самолет из Москвы в Махачкалу совершит рейс 30 апреля.

«У нас запланировано девять рейсов, которые будут осуществляться на протяжении всего мая, включая праздничные дни», — пояснила Догузова, выступая на форуме «Северный Кавказ-2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций».

Уже с 10 июня чартеры полетят из Москвы в Грозный.

«Предполагается, что они будут перевозить пассажиров до двух раз в неделю на протяжении всего месяца. Дальше по мере спроса — будем смотреть», — отметила глава ведомства.

Чартерная программа будет комбинированной, с посещением сразу нескольких регионов.

«Это позволит туристам открывать для себя интересный и вкусный Кавказ. Познакомиться с традициями, увидеть уникальные достопримечательности и народные объекты разных республик», — прокомментировала свою мыль Зарина Догузова.

Ранее мы рассказывали о том, в какие страны можно будет добраться из Сочи уже в апреле.

Новости путешествий,Ростуризм,
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