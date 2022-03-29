Что известно о чартерах на Северный Кавказ

Российские туроператоры – Fun&Sun (бывший «TUI Россия») и «Интурист» – занимаются разработкой чартерных программ в Дагестан и Чечню. Это заявление главы Ростуризма Зарины Догузовой публикует РИА Новости.
Глава ведомства уточнила, что первый чартерный самолет из Москвы в Махачкалу совершит рейс 30 апреля.
«У нас запланировано девять рейсов, которые будут осуществляться на протяжении всего мая, включая праздничные дни», — пояснила Догузова, выступая на форуме «Северный Кавказ-2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций».
Уже с 10 июня чартеры полетят из Москвы в Грозный.
«Предполагается, что они будут перевозить пассажиров до двух раз в неделю на протяжении всего месяца. Дальше по мере спроса — будем смотреть», — отметила глава ведомства.
Чартерная программа будет комбинированной, с посещением сразу нескольких регионов.
«Это позволит туристам открывать для себя интересный и вкусный Кавказ. Познакомиться с традициями, увидеть уникальные достопримечательности и народные объекты разных республик», — прокомментировала свою мыль Зарина Догузова.
Ранее мы рассказывали о том, в какие страны можно будет добраться из Сочи уже в апреле.