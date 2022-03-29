«Аэрофлот» анонсировал регулярные рейсы из Сочи в Стамбул

Российская авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала запуск регулярных рейсов из Сочи в Стамбул с 7 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Кроме того, «Аэрофлот» планирует возобновить рейсы в Тегеран 2 апреля, на Шри-Ланку — с 8 апреля. С 22 марта авиакомпания восстановила полеты в Ош, Баку и Ереван.