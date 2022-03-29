Россияне не могут вернуть деньги за отмененные зарубежные туры

Туристы не могут вернуть деньги за покупку зарубежных туров из-за того, что средства остались у зарубежных операторов. До ограничения международных передвижений россияне успели купить зарубежных туров на 40 миллиардов рублей. Речь в основном идет о поездках в Турцию и Египет. Чтобы разрешить проблему, подключилось правительство.

«Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил предоставить туроператорам отсрочку до конца 2023 года по возврату средств за несостоявшиеся туры за границу, проданные до 1 марта», – сообщает «Коммерсантъ» .

Туроператоры предлагают рассмотреть другие варианты отдыха: Россию или Абхазию. Но соглашаются далеко не все, и тогда приходится ждать возврата. Также правительство может ввести отсрочку по платежам, как это уже было в пандемию: тогда удалось сократить долг с 44 миллиардов до 4,5 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсантъ».