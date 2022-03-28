Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
2 часа назад

Риелторы объяснили подорожание жилья в Тбилиси

Мария Иглина

Аренда жилья в Тбилиси подорожала за последний месяц на 50-65 процентов. Такой скачок в цене опрошенные РИА Новости риелторы объяснили наплывом в город иностранцев.

Риелторы объяснили подорожание жилья в Тбилиси
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Вспышка желающих снять квартиру началась в конце февраля. В основном клиентами являются граждане России, Белоруссии и чуть меньше Украины",

— рассказала сотрудница риелторского агентства Мариам.

Риелтор также добавила, что сейчас стоимость аренды квартиры в центре достигает 600-750 долларов в месяц, в то время как раньше она составляла 400-450 долларов.

Также известно, что многие владельцы отказались сдавать квартиры приезжим, поскольку в соцсетях появилась информация, что иностранцы могут заплатить только за два-три месяца. Кроме этого, некоторые требовали предоплату на полгода вперед. Сотрудник агентства Георгий при этом отметил, что большинство граждан сдают квартиры россиянам:

"А вот многие агенты недвижимости, в том числе и я, не сотрудничают с гражданами России из-за личных политических взглядов. Так что с этим приезжие тоже могут столкнуться".

Ранее эксперты назвали популярное направление у россиян на весну.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители