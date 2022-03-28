Риелторы объяснили подорожание жилья в Тбилиси

Аренда жилья в Тбилиси подорожала за последний месяц на 50-65 процентов. Такой скачок в цене опрошенные РИА Новости риелторы объяснили наплывом в город иностранцев.

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"Вспышка желающих снять квартиру началась в конце февраля. В основном клиентами являются граждане России, Белоруссии и чуть меньше Украины",

— рассказала сотрудница риелторского агентства Мариам.

Риелтор также добавила, что сейчас стоимость аренды квартиры в центре достигает 600-750 долларов в месяц, в то время как раньше она составляла 400-450 долларов.

Также известно, что многие владельцы отказались сдавать квартиры приезжим, поскольку в соцсетях появилась информация, что иностранцы могут заплатить только за два-три месяца. Кроме этого, некоторые требовали предоплату на полгода вперед. Сотрудник агентства Георгий при этом отметил, что большинство граждан сдают квартиры россиянам:

"А вот многие агенты недвижимости, в том числе и я, не сотрудничают с гражданами России из-за личных политических взглядов. Так что с этим приезжие тоже могут столкнуться".