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2 часа назад

Глава Крыма предсказал рекордный турпоток в регион

Lenta.ruLenta.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов предсказал рекордные показатели по турпотоку в регион после открытия аэропортов на юге страны. Об этом сообщает «Крым 24».

Глава Крыма предсказал рекордный турпоток
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Как только авиасообщение откроется, сезон побьет все рекорды»,

— заявил глава республики на заседании Регионального штаба по повышению устойчивости экономики Крыма в условиях санкций.

Ранее в марте россиянам назвали альтернативный способ добраться до курортов Крыма в условиях закрытия аэропортов до 1 апреля. Сейчас туристы могут доехать до полуострова на личных автомобилях или на поезде транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».

Новости путешествий,Сергей Аксенов,
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