Как россиянам уехать в отпуск в Южную Корею

С 1 апреля 2022 года вступает в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Республикой Корея и Россией, в том числе страну можно посетить и с целью туризма. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Таким образом, россияне, у которых есть обычный загранпаспорт, могут въезжать в Южную Корею без виз на срок не более 60 дней, если они не собираются работать. При этом россияне могут посетить Корею в туристических целях. Только правила въезда будут отличаться в зависимости от статуса вакцинации.

Туристы из России могут быть освобождены от обязательного недельного карантина по прибытии в страну, если они привиты западными вакцинами. Тем же россиянам, кто привит отечественными препаратами, которые пока не одобрены ВОЗ, придется сидеть на карантине за свой счет.

Кроме того, независимо от статуса вакцинации, необходимо авторизоваться в системе въезда иностранных граждан К-ЕТА. Также нужно сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до прибытия в страну, получить справку об отсутствии симптомов коронавируса и по прибытии сдать еще один тест, ожидая результатов в своем номере отеля.

Эксперты положительно оценили решение Южной Кореи снова принимать туристов из России, несмотря на не слишком лояльные условия. Кроме того, турпоток в Корею будет увеличиваться, так как на него есть огромный отложенный спрос. Хотя цены в стране достаточно высокие, уровень сервиса, гостеприимства и инфраструктуры очень привлекает россиян.

25 марта в пресс-службе Ростуризма сообщили, что туроператоры вывезли из-за границы 90% российских организованных туристов. Речь идет о 85 тыс. человек. Еще около 5,5 тыс. организованных туристов из РФ по-прежнему остаются за рубежом.