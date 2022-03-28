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2 часа назад

На берегу самого соленого озера в мире создадут курорт

Мария Иглина

В Астраханской области, на берегу самого соленого озера в мире Баскунчак, планируют создать бальнеологический курорт. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин, передает "Российская газета".

На берегу самого соленого озера в мире создадут курорт
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

По словам политика, сейчас добраться до озера довольно сложно, поскольку оно находится в пяти часах езды от Астрахани. И для решения этой проблемы, власти займутся созданием в регионе новой туристической инфраструктуры. Так, рядом с озером появится санаторно-курортный комплекс.

"Здесь огромные залежи лечебных глин, аналогичных по действию и составу с грязями Мертвого моря. В рамках проекта планируется возведение инфраструктуры для отдыхающих на побережье, а также строительство спа- и велнес-центров",

— уточнил Бабушкин.

Ранее туроператоры остановили продажу туров на массовые направления.

Новости путешествий,Игорь Бабушкин,
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