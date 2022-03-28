На берегу самого соленого озера в мире создадут курорт

В Астраханской области, на берегу самого соленого озера в мире Баскунчак, планируют создать бальнеологический курорт. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин, передает "Российская газета".
По словам политика, сейчас добраться до озера довольно сложно, поскольку оно находится в пяти часах езды от Астрахани. И для решения этой проблемы, власти займутся созданием в регионе новой туристической инфраструктуры. Так, рядом с озером появится санаторно-курортный комплекс.
"Здесь огромные залежи лечебных глин, аналогичных по действию и составу с грязями Мертвого моря. В рамках проекта планируется возведение инфраструктуры для отдыхающих на побережье, а также строительство спа- и велнес-центров",
— уточнил Бабушкин.