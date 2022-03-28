На берегу самого соленого озера в мире создадут курорт

В Астраханской области, на берегу самого соленого озера в мире Баскунчак, планируют создать бальнеологический курорт. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин , передает "Российская газета".

По словам политика, сейчас добраться до озера довольно сложно, поскольку оно находится в пяти часах езды от Астрахани. И для решения этой проблемы, власти займутся созданием в регионе новой туристической инфраструктуры. Так, рядом с озером появится санаторно-курортный комплекс.