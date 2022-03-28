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1 час назад

В Татарстане удвоится число глэмпингов

Lenta.ruLenta.ru

В Республике Татарстан в 2022 году планируется строительство 15 глэмпингов. Это удвоит их число в регионе, заявил ТАСС руководитель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

В Татарстане удвоится число глэмпингов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Иванова, глэмпинги создадут в разных районах республики, расположены они будут вблизи водоемов. Часть глэмпингов будет построена на средства, вырученные из грантовых программ, часть — на деньги предпринимателей. «Все зависит от предпринимателя. Если у него достаточно своих собственных средств, есть сроки, то он открывает это все сам», — отметил чиновник.

Иванов отметил, что стоимость создания глэмпингов варьируется: «Есть 15 миллионов, есть 100 миллионов. Разброс большой».

Новости путешествий,Сергей Иванов,
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