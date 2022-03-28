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2 часа назад

SriLankan Airlines объявила о приостановке полетов в Россию

TourDomTourDom

Авиакомпания SriLankan Airlines объявила, что приостанавливает рейсы по маршруту Москва – Коломбо начиная с 28 марта. Информация появилась на сайте перевозчика.

SriLankan Airlines объявила о приостановке полетов в Россию
Фото: TourDomTourDom

Сообщается, что причина прекращения полетов – эксплуатационные ограничения, а точнее страховые и финансовые лимиты, наложенные на Россию в связи с операцией на Украине и не зависящие от авиакомпании. SriLankan Airlines надеется возобновить рейсы в Россию, как только появятся соответствующие условия.

При поиске билетов из Коломбо в Москву или обратно на сайте авиакомпании появляется информация, что доступных рейсов нет. До приостановки полетов национальный авиаперевозчик Шри-Ланки выполнял два вылета в неделю между Москвой и Коломбо.

С 8 апреля полетную программу на Шри-Ланку анонсировал «Аэрофлот». В расписании стоят три еженедельных рейса по средам, пятницам и субботам.

Вылеты из Москвы планируется осуществлять на иностранных самолетах - А-330-300, которые находятся в лизинге у перевозчика. Несмотря на это, по поводу программы эксперты давали оптимистичные прогнозы: борта проходят перерегистрацию в России и будут выпускаться с территории нашей страны только в дружественные государства. Об этом заявлял и министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Туроператоры отмечали, что по всей видимости «Аэрофлот» получил гарантии безопасности от авиавластей Шри-Ланки и тех государств, над которыми проходит маршрут полета. Все эти страны не вводили санкций в отношении России, поэтому эксперты решили, что опасности ареста самолетов нет.

Добраться на Шри-Ланку из Москвы сейчас можно рейсами иностранных авиакомпаний со стыковкой в Дубае, Абу-Даби или Дохе.

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