Россиянам назвали альтернативные способы добраться в Европу

Директор по маркетингу компании «Амрон» Андрей Волков назвал автобусы единственной альтернативой авиатранспорту для европейских направлений. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам Волкова, россияне стали активно интересоваться способами добраться в Европу наземным транспортом — эксперт отметил увеличение потока из Санкт-Петербурга в Финляндию и Эстонию. Так, спрос на автобусные перевозки по сравнению с несезоном вырос на 50 процентов.

Специалист добавил, что рост курса заставил компанию поднять цены: увеличение стоимости билета в зависимости от остановки, направления и времени выезд составило до 50 процентов. Например, рейс между Москвой и Ригой или Калининградом и Варшавой обойдется в диапазоне от пяти до семи тысяч рублей.