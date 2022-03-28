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3 часа назад

Россиянам назвали альтернативные способы добраться в Европу

Lenta.ruLenta.ru

Директор по маркетингу компании «Амрон» Андрей Волков назвал автобусы единственной альтернативой авиатранспорту для европейских направлений. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Россиянам назвали альтернативные способы добраться в Европу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Волкова, россияне стали активно интересоваться способами добраться в Европу наземным транспортом — эксперт отметил увеличение потока из Санкт-Петербурга в Финляндию и Эстонию. Так, спрос на автобусные перевозки по сравнению с несезоном вырос на 50 процентов.

Специалист добавил, что рост курса заставил компанию поднять цены: увеличение стоимости билета в зависимости от остановки, направления и времени выезд составило до 50 процентов. Например, рейс между Москвой и Ригой или Калининградом и Варшавой обойдется в диапазоне от пяти до семи тысяч рублей.

Отмечается, что въезд в большинство стран Европы в туристических целях по-прежнему запрещен. Для пересечения границ потребуются основания, например, право на постоянное проживание за рубежом, обучение в европейских университетах, рабочие цели, воссоединение с членами семьи, лечение или участие в спортивных состязаниях — при этом каждое государство выдвигает свои требования.

Новости путешествий,Андрей Волков,Коммерсант,
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