В России озвучили прогнозы по стоимости авиабилетов на лето

Представители туротрасли оценили текущую стоимость авиабилетов на летний период и озвучили прогнозы по самому выгодному времени для их приобретения. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) .

Отмечается, что ввиду огромного количества факторов, которые в настоящее время влияют на рынок авиаперевозки, эксперты не пришли к единому мнению по поводу прогнозов стоимости билетов. Так, некоторые специалисты считают, что в конце марта цены на перелеты по России наиболее низкие, тогда как другие уверены, что в условиях нестабильности не стоит спешить с покупкой — в расписании рейсов возможны изменения, вплоть до их отмены.