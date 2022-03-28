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58 минут назад

Российские туристы получат еще один способ попасть в Турцию

TourDomTourDom

Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан для туристов через сухопутную границу. Представители турагентств уверены: как только ответные меры последуют со стороны Казахстана (сейчас въезд разрешен лишь отдельным категориям граждан. – Ред.), перед гражданами России откроется альтернативный путь в Турцию и другие курортные страны.

Российские туристы получат еще один способ попасть в Турцию
Фото: TourDomTourDom

Дело в том, что туристы из соседних с Казахстаном областей смогут приобрести туры с вылетом из аэропортов Нур-Султана, Актобе, Костаная, Усть-Каменогорска. Например, из Нур-Султана выполняются рейсы в Анталью, с 1 июня планируется программа в Шарм-эль-Шейх, из Костаная с 24 мая можно будет улететь в Анталью, из Актобе – в Шарм-эль-Шейх и Анталью.

Трансфер на машине или автобусе, например, от Оренбурга до Актобе займет 6 часов, от Челябинска до Костаная – 7–8 часов.

«Спрос со стороны уральских туристов, безусловно, будет, – говорит руководитель сети турагентств "География" Светлана Столярова. – Жители Омска, Челябинска и других городов смогут отправиться на отдых из Казахстана по безвизовым направлениям».

«География» имеет юрлицо в Казахстане, поэтому сможет продавать туры зарегистрированных там туроператоров. Российские же турагенты имеют право работать только с туроператорами, состоящими в отечественном реестре.

Впрочем, лавинообразного спроса специалисты не ожидают. «Когда планируется отдых с детьми, такие сложные маршруты не всех устроят, – считает Жанна Хлебникова, руководитель уральского турагентства "Континент Тур". – Еще и гостиницу нужно оформить, поскольку приехать строго к вылету не получится. Когда наши туристы из региона летали на Кубу и Мальдивы, спрос был очень небольшой».

Новости путешествий,Светлана Столярова,
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