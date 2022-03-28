Авиакомпании хотят штрафами отучить от задержек рейсов

В Генпрокуратуре предложили ввести ответственность для авиаперевозчиков за задержку рейсов. Компаниям проще взять на себя издержки из-за переноса, чем обеспечить своевременный вылет, считают в ведомстве. Так, за 2021 год лишь четверть из 23 тысяч переносов были связаны с погодными условиями, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что ранее авиаперевозки подлежали лицензированию, а сейчас они сертифицируются. Законодательство было изменено для исключения двойного регулирования. Но именно лицензия требовала от компаний строгого соблюдения расписания.
"В последнее время мы видим, что они [авиаперевозчики. – Прим. ред.] не всегда стремятся обеспечивать регулярность рейсов. Иногда им проще не обеспечивать вылет резервного борта, а предоставить пассажирам гарантии или компенсировать средства. Это выгоднее", – пояснил начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генпрокуратуры России Владимир Тюльков "Известиям".
Надзорное ведомство уже предложило Минтрансу ввести административную ответственность за задержки перелетов. Компании предпочтут повышенным штрафам соблюдение закона, убежден собеседник издания.