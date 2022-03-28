Авиакомпании хотят штрафами отучить от задержек рейсов

"В последнее время мы видим, что они [авиаперевозчики. – Прим. ред.] не всегда стремятся обеспечивать регулярность рейсов. Иногда им проще не обеспечивать вылет резервного борта, а предоставить пассажирам гарантии или компенсировать средства. Это выгоднее", – пояснил начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генпрокуратуры России Владимир Тюльков "Известиям".