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1 час назад

Авиакомпании хотят штрафами отучить от задержек рейсов

УралинформбюроУралинформбюроиещё 1

В Генпрокуратуре предложили ввести ответственность для авиаперевозчиков за задержку рейсов. Компаниям проще взять на себя издержки из-за переноса, чем обеспечить своевременный вылет, считают в ведомстве. Так, за 2021 год лишь четверть из 23 тысяч переносов были связаны с погодными условиями, передает "Уралинформбюро".

Авиакомпании хотят штрафами отучить от задержек рейсов
Фото: УралинформбюроУралинформбюро

Стоит отметить, что ранее авиаперевозки подлежали лицензированию, а сейчас они сертифицируются. Законодательство было изменено для исключения двойного регулирования. Но именно лицензия требовала от компаний строгого соблюдения расписания.

"В последнее время мы видим, что они [авиаперевозчики. – Прим. ред.] не всегда стремятся обеспечивать регулярность рейсов. Иногда им проще не обеспечивать вылет резервного борта, а предоставить пассажирам гарантии или компенсировать средства. Это выгоднее", – пояснил начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генпрокуратуры России Владимир Тюльков "Известиям".

Надзорное ведомство уже предложило Минтрансу ввести административную ответственность за задержки перелетов. Компании предпочтут повышенным штрафам соблюдение закона, убежден собеседник издания.

Новости путешествий,Владимир Тюльков,Минтранс РФ,Генпрокуратура РФ,
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